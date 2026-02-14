Haberler

Sefer Yılmaz "4'te 4 yaptık"

Sefer Yılmaz '4'te 4 yaptık'
Güncelleme:
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 25. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu ve hem rakip takımı hem de oyuncularını tebrik etti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası, "Çok keyifli bir maçtı; seyirciler için, televizyonda maçı izleyenler için. Tabii bizim için çok heyecanlıydı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Çok keyifli bir maçtı; seyirciler için, televizyonda maçı izleyenler için. Tabii bizim için çok heyecanlıydı. Birinci dakikadan 95. dakikaya kadar birçok gol, birçok gol pozisyonu. Öncelikle Keçiörengücü futbolcuları ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Zaten son 8-9 haftanın en başarılı takımlarından biri; onu da bugün sahada gösterdiler. Bizim oyuncularımızı da tebrik ediyoruz, birinci dakikadan 90. dakikaya kadar maçı hiç bırakmadılar, ellerinden geleni yaptılar. Çıkışımız devam ediyor. Bu maç bizim için çok önemliydi, hiç dörtte dört yapmamıştık; bu sene bunu da başardık. İnşallah devamı gelecek. Artık çok kısa bir süre var, hafta içi Van deplasmanına gideceğiz. Orası da çok zorlu bir deplasman; hem hava şartları hem rakibimiz formda. Bodrumspor taraftarı için, Bodrum şehri için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Sonuna kadar kovalayacağız" dedi. - MUĞLA


