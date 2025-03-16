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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'ten Rizespor Maçı Değerlendirmesi

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'ten Rizespor Maçı Değerlendirmesi
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Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Jose Morais, Volkan Demirel'in katkılarına atıfta bulundu ve sezon ortasında bir takıma gelmenin zorluğuna vurgu yaptı.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Volkan hocanın da payıyla, iyi yaptığı şeylerin yanına ben bazı şeyleri ekleyerek belki de şanssız bir şekilde onun alamadığı sonuçları benim eklemelerle beraber onun yaptığı şeylerle beraber birleştirerek şu an bu sonuçları alıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, oyuncularını tebrik ettiğini dile getirerek, "Oyuncularımı sergilemiş oldukları performanstan ötürü tebrik ediyorum. Rizespor gibi iyi takıma, iyi oyunculara ve hatta iyi bir organizasyona sahip takıma karşı aldığımız galibiyet için oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Bodrum FK'nin kendisinden önceki Teknik Direktör Volkan Demirel'in yaptıklarının üzerine kendisi de ekleme yaparak güzel sonuçlara imza attıklarını ifade eden Morais, "Volkan hocanın da aslında o zamanda, o dönemde de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sezon ortasında bir takıma gelmek zordur ve sezonun ortasına geldikten sonra her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Onun da payıyla, iyi yaptığı şeylerin yanına ben bazı şeyleri ekleyerek belki de şanssız bir şekilde onun alamadığı sonuçları benim eklemelerle beraber onun yaptığı şeylerle beraber birleştirerek şu an bu sonuçları alıyoruz. Şunu söyleyebilirim, şu döneme kadar takım olarak biz hep iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar hep yerine getirmeye çalıştı. Ben bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik direktör olmak zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Çünkü bu tarz liglerde teknik direktörlük yapmak her zaman zordur" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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