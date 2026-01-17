Haberler

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer: 'Sivasspor maçına odaklandık'

1'inci Lig'de Sivasspor ile oynayacak olan Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirtti. Eşer, takımın sakatlıkları nedeniyle ofansif eksikler yaşadığını da ifade etti.

1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirten Eşer, "Konyaspor'la oynadığımız kupa maçında iyi oynadık ve beraberliği sağladık. Galibiyeti kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Bodrum FK formasıyla çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz. Kupaya daha çok rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz. Kupada çok iddiamız kalmadı ancak hangi maç olursa olsun sahaya çıktığımızda elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Artık Sivasspor maçına odaklandık. Tek hedefimiz galibiyet ve yeni seri yakalamak" dedi.

'BAZI EKSİKLERİMİZ VAR'

Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Burhan Eşer, "Önemli olan sezonun başında ya da ortasında lider olmak değil, sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmaktır. Sezon başında ve ortasında oynadığımız kadroya göre şu anda ofansif anlamda bazı eksiklerimiz var. Celal'in ve Gökdeniz'in sakatlıkları, Fredy'nin Afrika Kupası'na gitmesi hücum hattında elimizi zayıflattı. Bu hafta evimizde Sivasspor'u konuk edeceğiz. Sivasspor bu ligin iyi takımlarından biri. İç sahada taraftarımızın desteğiyle, son haftalarda alamadığımız galibiyeti Sivasspor maçıyla almak istiyoruz. Üç puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefliyoruz" dedi.

