Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: 'Galibiyet Armağan Etmek İstiyoruz'

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ligde iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, Adana Demirspor maçında yeşil-beyazlı taraftarlara galibiyet armağan etmek istiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede taraftar desteğiyle serisini sürdürmeyi hedefliyor. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.

"İyi bir ivme yakaladık"

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Kupada da ligde de hedefimiz her maçı kazanmak. Adana Demirspor çok köklü bir camia, mevcut konumları kimseyi yanıltmasın. Genç ve mücadeleci bir takıma karşı oynayacağız. Biz her maça ciddi hazırlanıyoruz. İyi bir ivme yakaladık, taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.

Eşer, transfer gündemindeki Okita için de birkaç gün içinde karar verileceğini söyledi.

Omar İmeri: "Süper Lig hedefindeyiz"

Tecrübeli futbolcu Omar İmeri ise Süper Lig hedefine vurgu yaparak, "Geçen sezon talihsiz bir şekilde düşüş yaşandı. Bu sezon aynı havayı yeniden yakaladık. İkinci sıradayız, maç maç gelişerek Süper Lige çıkmak istiyoruz. Takımıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Emirhan Arkutcu: "Olduğum yer çok güzel"

Genç oyuncu Emirhan Arkutcu da bulunduğu ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Olduğum yer çok güzel. Kendimi geliştirip Avrupa'ya gitme şansım daha yüksek. Bu sezon çok iyi bir takım olduk. İnşallah şampiyon olacağız. Oynamak istiyorum, gole veya asiste bakmıyorum" diye konuştu.