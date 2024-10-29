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Bodrum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

Bodrum FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2021'den bu yana görevde olan teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Veda töreninde Taşdemir'e teşekkür edilirken, kulüp yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ve ekibiyle yollarını karşılıklı olarak ayırdı. Yalıçiftlik'teki İsmail Altındağ Tesisleri'nde düzenlenen veda töreninde Taşdemir ve antrenörlerine çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

2021 yılında Bodrum FK'da göreve başlayan İsmet Taşdemir, takımı 2. Lig'den 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Taşdemir ve ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı. Yalıçiftlik'teki İsmail Altındağ Tesisleri'nde düzenlenen veda törenine Taşdemir ve ekibinin yanı sıra Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO'su Servet Cavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katıldı. Törende Taşdemir'e plaket ve çiçek takdim eden Asbaşkan Polat, "Kulübümüze verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz" dedi.

İsmet Taşdemir ise törende yaptığı konuşmada, Bodrum FK'da bir aile ortamı kurduklarını ifade ederek, "Üç yılda çok güzel şeyler yaşadık, aile olduk. Bize bu çalışma imkanını sunan başta Fikret Başkan olmak üzere tüm kulüp yöneticilerine teşekkür ederim. Bodrumspor her zaman kalbimizde kalacak, artık ağabey-kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Bodrum FK'nın teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İsmet Taşdemir Politika Bodrum Futbol Spor

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