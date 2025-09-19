Bodrum FK, Süper Lig Hedefiyle Ankara'da

1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor, Serikspor (D) ve Adana Demirspor'u yenip Süper Lig potasına giren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tire 2021 FK'yı elemeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü yarın 6'ncı hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 5 maçta 11 puan toplayıp namağlup durumda olan Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, seriyi sürdüreceklerini söyledi. Ankara'da 3 puanı hedeflediklerini belirten Eşer, "Takımımız iyi bir çıkış yakaladı. Ligde ve kupada kazanmayı sürdürdük. Devamını getirmek istiyoruz. Süper Lig yolunda kritik bir virajı kazasız döneceğimize inanıyoruz" dedi.