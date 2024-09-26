Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK Son Dakikaların Üzüntüsünü Yaşıyor

Bodrum FK Son Dakikaların Üzüntüsünü Yaşıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sipay Bodrum FK, Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 2 galibiyet aldı. Takım kaptanı Kenan Özer, Adana Demirspor ile yapılacak maça odaklandıklarını belirtti ve son dakikalarda yedikleri gollerin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen gollerin üzüntüsü yaşanıyor.

Adana Demirspor ile 29 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacak yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularından takımın ikinci kaptanı Kenan Özer, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Adana temsilcisinin yaşadığı sorunlar nedeniyle herkes tarafından "zayıf halka" görüldüğünü ancak her takımın artılarının bulunduğunu dile getiren Kenan, Süper Lig'de kolay maç olmadığını vurguladı.

Sezonun 7. hafta karşılaşmasına da her maça olduğu gibi hazırlandıklarını dile getiren Kenan Özer, "Ligde 'Şu maçı kesin kazanırız' diyebileceğimiz hiç bir takım yok. Diğer takımlara nasıl ciddi şekilde hazırlanıyorsak, Adana Demirspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçen hafta deplasmanda aldığımız üç puanın ardından Adana maçını da kazanabilirsek bizim için çok güzel olacak." dedi.

Takımın lige alışmaya başladığını anlatan Kenan Özer, "Lige alıştıkça galibiyetler artacaktır. Bu ligde bir puan da çok önemli. İki maçta son dakika gollerini yemeseydik şu an çok farklı konuşabilirdik. Ama futbolun içinde bu da var. Futbol bu yüzden güzel. Doksanda yediklerimiz gibi attığımız goller de olacak. Maçın sonlarında yediğimiz golleri en aza indirmek istiyoruz. Zaten bizim adımıza mücadele kısmında bir problem yok ama konsantrasyon eksikleri bizi bir hayli üzüyor." diye konuştu.

Kenan Özer'in Bodrum FK kariyeri

Sipay Bodrum FK'nin 2022'de kadrosuna dahil olan Kenan Özer, Muğla ekibinin Süper Lig'e çıkmasına önemli katkı verdi.

Yeşil-beyazlı forma ile Süper Lig'de 4 maça çıkan 37 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırdı.

Kenan Özer, Adana Demirspor maçında forma giymesi durumunda Bodrum FK kariyerinde 72. maçına çıkacak.

Bodrum FK, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

Adana Demirspor Kenan Özer Bodrum Futbol Adana Yaşam Spor Son Dakika

Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Kocası uyuduğu sırada sevgilisini eve çağırdı, yatakta şarj kablosuyla boğdular

Kocası uyurken sevgilisini eve çağırdı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });