Bodrum FK, Sivasspor Deplasmanında Berabere Kaldı

1'inci Lig'de ilk hafta evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, Sivasspor deplasmanından da aynı sonuçla beraberlikle ayrıldı. İlk yarıyı Seferi'nin golüyle önde kapatan yeşil-beyazlılar ikinci yarıda yediği gole engel olamadı. Bodrum FK'nın genç teknik patronu Burhan Eşer, keyifli bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Sivasspor deplasmanlarını her zaman zorlu olduğuna değinen Eşer, "Tempolu bir maç oldu. Maçın ilk 20 dakikasında oyun istediğimiz gibi gitti. Golü attıktan sonra biraz bocaladık. İkinci yarıya iyi başladık. Beklenmedik bir şekilde gol yedik. Maçı kazanmak için değişiklikler yaptık ama golü bulamadık. Sivas deplasmanı her zaman zor bir deplasmandır. Berabere kaldığımız için üzgünüz" diye konuştu. Eşer, futbolculuk döneminde iki takımın da formasını giymişti.