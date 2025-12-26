Haberler

Bodrum FK devrenin son sınavında

Güncelleme:
TRENDYOL 1. Lig'deki Bodrum Futbol Kulübü, son 3 maçını kazanamayıp yara aldıktan sonra Sarıyerspor'a konuk olacak. Maçta Bodrum FK'da bazı oyuncuların sakatlığı devam ederken, cezasını tamamlayan Ali Aytemur sahalara dönecek.

TRENDYOL 1'inci Lig'deki şampiyonluk yarışında son 3 maçını kazanamayıp yara alan Bodrum Futbol Kulübü yarın ilk yarı ve 2025 yılının son mücadelesinde Sarıyerspor'a konuk olacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek.

Muğla ekibinde 10 Kasım'da başlatılan futbolda bahis soruşturmasında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alıp cezasını tamamlayan Ali Aytemur bu maçla birlikte sahalara dönebilecek. Gökdeniz, Berşan ve Yusuf'un tedbirleri ise sürüyor. Bodrum'da Afrika Uluslar Kupası'nda Angola Milli Takımı forması giyen Fredy ile ameliyat olan Celal de görev yapamayacak. Deplasmanlarda 28 Eylül'den beri 5 maçtır galip gelemeyip zincir kırmak isteyen Bodrum FK ligde devrenin son haftasına 32 puanla, zirvenin 4 puan gerisinde Play-Off hattında dördüncü sırada başladı. Sarıyer ise 18 puanla düşme potasında yer alıyor.

