Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 Yenerek Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sakaryaspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini belirtti. Yılmaz, takımın üst sıralarda kalacağına inandığını ifade etti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını belirten Yılmaz, "İki haftadır hak ettiğimiz halde yalnızca golleri atamadığımız için kazanamadığımız maçlarımız vardı. Hem Pendik hem de deplasmandaki Sivas karşılaşmasında her şeyi yapmıştık ama skora yansıtamamıştık. Bugün de gol yememize rağmen moralimiz bozulmadı. İlk yarıyı beraberlikle bitirdik, ikinci yarıda ise arzumuz katlandı. Çok güzel bir oyunla üç gol bularak galip geldik. Bundan sonra bu galibiyetlerin devam edeceğine inanıyoruz ve üst sıralardan kopmayacağız. Bu galibiyeti futbolcularımıza, teknik heyete, çalışanlara ve özellikle taraftarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
