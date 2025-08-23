Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Fredy, Ali Habeşoğlu ve Seferi'nin golleriyle takımına galibiyeti getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Akuazaoku'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Çoban'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Brazao ceza sahasında yerde kalınca hakem Yusuf Ziya Gündüz penaltı noktasını gösterdi. hakem penaltı verdi.

26. dakikada beyaz noktanın başına Fredy'nin şutunda çift temas nedeniyle penaltı iptal edildi ve tekrar kullanılmasına karar verildi.

29. dakikada yeniden penaltıyı kullanan Fredy'nin topu ağlara gönderdi. 1-1

60. dakikada Brazao'nun köşe vuruşunda topla buluşan Ali Habeşoğlu'nun ortasında Ajeti kafaya meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

64. dakikada Cenk'in pasında soldan ceza sahasına giren Seferi'nin şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler

Bodrum FK: Sousa, Omar Imeri, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet (Mustafa Erdilman dk. 84), Brazao (Ege dk. 84), Seferi (Metin Türk dk. 90+2), Fredy, Dimitrov (Musah dk. 46), Ali Habeşoğlu (Celal Dumanlı dk. 77)

Yedekler: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Sakaryaspor: Szumski (Göktuğ dk. 70), Sadık, Zwolinski (Salih dk. 70), Kakuta (Eren dk. 70), Akuazaoku, Serkan, Koloveçios, Burak, Burak Çoban, Doğukan (Abdurrahman dk. 78), Kobiljar (Alparslan dk. 82)

Yedekler: Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Alaaddin Okumuş, Ayberk Açıkgöz, Burak Yıldız

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Fredy (dk. 29 pen.), Ali Haşemoğlu (dk. 60), Seferi (dk. 64) (Bodrum FK), Burak Çoban (dk. 12) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Aslan, Dimitrov, Brazo (Bodrum FK), Sadık Çiftpınar (Sakaryaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
