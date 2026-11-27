Bodrum FK, play-off yerini sağlama almak için yarın Sivasspor deplasmanına gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1'inci Lig'de play-off hattına giren Bodrum FK, yarın deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile karşılaşacak. Kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar'ın forma giyemeyeceği maçta Bodrum FK, play-offtaki yerini sağlama almak için kazanmak istiyor.
TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste Boluspor (D) ve Artı Değer Vanspor maçlarını 2-1 kazanıp adını play-off hattına yazdıran Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor'la oynayacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda İbrahim Güner'in görev alacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrum FK'da kırmızı kart cezalısı golcü Vincent Aboubakar forma giyemeyecek.
Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldıklarını vurgulayan Eşer, "Zor bir deplasman maçına çıkacağız. Play-offtaki yerimizi sağlama almak adına kazanmalıyız" dedi.
Bodrum FK haftaya 24 puanla 7'nci sırada girerken, Sivasspor ise 13 puanla 18'inci basamakta bulunuyor.