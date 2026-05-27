Haberler

Bodrum FK'lı Ajeti'ye Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK talip oldu

Bodrum FK'lı Ajeti'ye Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK talip oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig play-off yarı finalinde elenen Bodrum FK'nın stoperi Arlind Ajeti'ye, Süper Lig'e yükselen Çorum FK talip oldu. Bodrum FK, 32 yaşındaki oyuncu için görüşmelere açık.

1'inci Lig'de play-off yarı finalinde elenen ve Süper Lig hayallerine veda eden Bodrum Futbol Kulübü'nün deneyimli stoperi Arlind Ajeti'ye Süper Lig yolu göründü. Yarı finalde Bodrum FK'yı eleyip finalde de Esenler Erokspor'u yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nün Arnavut stopere talip olduğu ifade edildi. Bodrum FK'nın ise 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Ajeti için görüşmelere açık olduğu ve Kurban Bayramı'nın ardından kulüplerle masaya oturabileceği kaydedildi. Geçen sezon Süper Lig döneminde Bodrum Futbol Kulübü'ne gelen deneyimli oyuncu, ilk senesinde 29 maça çıktı. Ajeti, yeşil-beyazlılarda Süper Lig'de 2 bin 529 dakika süre aldı. Bu sezon Bodrum ekibinde 1'inci Lig'de forma giyen Ajeti, play-offlar dahil 33 müsabakaya çıktı. Sahada 2 bin 956 dakika kalan deneyimli stoper 4 kez de fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti