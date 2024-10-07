Üye Girişi
Haberler

Bodrum FK'nın Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi

Bodrum FK'nın Oyuncuları Milli Takıma Davet Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü'nden Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov, milli takımlarına davet aldılar. Ajeti ve Seferi Arnavutluk, Yusuf U20, Puşcaş Romanya, Dimitrov Bulgaristan, Fredy ise Angola Milli Takımı'na çağrıldı.

Fırat AKAY / BODRUM,

SÜPER Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nün oyuncularından Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov ülkelerinin milli takımlarında forma giymek üzere davet aldı. Yeşil-beyazlı formayı giyen Ajeti ve Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na, Yusuf U20 Milli Takım'a, Puşcaş Romanya Milli Takımı'na, Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na, Fredy ise Angola Milli Takımı'na çağrıldı. Bodrum FK ligin 8'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp milli araya girmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Milli Takım Romanya 3-sayfa Angola Futbol Bodrum Spor

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.