Bodrum FK'nın Kupa ve Lig Hedefleri

Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhan Eşer, hem kupada hem de Trendyol 1. Lig'de galibiyet hedeflediklerini vurguladı. Takım, moral dolu antrenmanlarla Zonguldak ve Bolu maçlarına hazırlanıyor.

Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Zonguldakspor'la karşılaşacak. Kupa sınavının ardından yeşil-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Pazar günü Boluspor'a konuk olacak. Bodrum temsilcisi her iki mücadelede de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Yoğun maç temposuna hazırlanan Bodrum FK, İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Moral seviyesinin yüksek olduğu antrenmanlarda futbolcuların hem kupa hem de lig maçlarında galibiyet için motive oldukları görüldü. Bodrum ekibi, Zonguldak'taki kupa mücadelesinin ardından Bolu deplasmanı hazırlıklarına devam edecek. Trendyol 1. Lig'de topladığı puanlarla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.

"Hedefimiz kupada da ligde de kazanmak"

Kupa ve lig maçı öncesi değerlendirmede bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "İstikrarlı bir şekilde bulunduğumuz konumu korumak bizim için önemliydi. Iğdır FK maçı da bizim için çok değerliydi. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada doğrudan rakibimizi 2-0 mağlup etmek bizim adımıza anlamlıydı. Kaybetseydik farklı senaryolar konuşulacaktı. Güzel bir galibiyet aldık. Kupada forma şansı bulamayan oyuncularımıza görev vereceğiz. Bünyemizdeki her futbolcu bizim için kıymetli. Analizlerimizi yaptık, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz bir üst tura çıkmak ve kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Kupa maçının ardından Bolu'ya geçip Boluspor karşısına çıkacağız. Zor bir deplasmana gidiyoruz ama iyi hazırlanıyoruz. Kupa maçını atlattıktan sonra analizlerimizi yapıp oradan da güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. Gökdeniz'in tedavisi tamamlandı, saha çalışmalarına başladı. Milli aradan sonra tamamen takıma katılacak" dedi.

"Kazanmaya alıştık, liderliği korumak istiyoruz"

Takımın genç oyuncularından İsmail Tarım ise, "Takımımızda çok güzel bir ortam var, adeta aile gibiyiz. Ligde iyi gidiyoruz ve lideriz. Bu ivmeyi sürdürmek, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Takım olarak birbirimizi iyi tanıyoruz, uyum içindeyiz. Hedefimiz hem kupada hem ligde galibiyetle yolumuza devam etmek" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
