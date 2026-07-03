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Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'na Danimarkalı talip

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'na Danimarkalı talip
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1'inci Lig ekibi Bodrum FK'nın genç golcüsü Ali Habeşoğlu'na Danimarka'nın Midtjylland takımı da talip oldu. Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi olan Danimarka ekibi teklifini iletti ancak Bodrum FK yüksek bedel bekliyor.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün golcüsü Ali Habeşoğlu'na bir talip de Danimarka'dan çıktı. Trabzonspor, Göztepe, Alanyaspor ve Erzurumspor FK'nın yanı sıra Belçika'nın Westerlo ile Hollanda'nın Fortuna Sittard takımlarının istediği genç forvet için Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Midtjylland'ın da devreye girdiği kaydedildi. Danimarka ekibinin Bodrum FK'lı yöneticilere teklifi ilettiği ancak net bir cevap alamadığı vurgulandı. Yeşil-beyazlıların bu transferde aceleci davranmayıp Ali'yi yüksek bir bedelle satmayı planladığı kaydedildi. Geçen sezon 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gelen, Ümit Milli Takım'da da görev yapan Ali, Bodrum FK'da 47 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki santrfor toplam 3 bin 62 dakika sahada kalıp 14 gol atıp, 5 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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