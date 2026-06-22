Bodrum FK'nın Boşnak futbolcusu Mardin 1969 Spor ile anlaştı

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün geçen sezonun devre arasında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman Clup'tan kadrosuna dahil ettiği Boşnak sağ kanat Dino Hotic'in takımdan ayrılacağı ifade edildi. Bodrum FK ile yarım sezonluk sözleşme imzalayan Hotic'in 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Mardin 1969 Spor'la prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi. Geçen sezonun ikinci yarısında Bodrum FK'da play-offlar dahil 12 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 775 dakika süre aldı. Hotic, 12 karşılaşmada 5 gol atıp, 4 de asist yaparak başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı