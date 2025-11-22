Haberler

Bodrum FK, Millî Ara Sonrası Ümraniyespor ile Karşılaşıyor

Bodrum FK, Millî Ara Sonrası Ümraniyespor ile Karşılaşıyor
Güncelleme:
1'inci Lig'de lider durumda bulunan Bodrum Futbol Kulübü, milli maç arası sonrası Ümraniyespor ile mücadele edecek. Teknik Direktör Burhan Eşer, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirtti.

1'inci Lig'de milli araya 27 puanla lider giren Bodrum Futbol Kulübü yarın 14'üncü hafta maçında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Gürcan Hasova görev yapacak. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son olarak evimizde İstanbulspor'u 5-0 yenerek araya zirvede girmiştik. Bu süreçte çok iyi çalıştık. Milli takımlarına giden oyuncularımız oldu. Biz kaldığımız yerden yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
title
