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Bodrum FK, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bodrum FK'nın gollerini Samet Yalçın ve Celal Dumanlı attı. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü ise devre arasında kırmızı kartla cezalandırıldı.