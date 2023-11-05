Bodrum FK, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bodrum FK'nın gollerini Samet Yalçın ve Celal Dumanlı attı. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü ise devre arasında kırmızı kartla cezalandırıldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hasan Hüseyin Tetik, Sabri Öğe
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın (Dk. 90 Süleyman Özdamar), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammed Gönülçalar), Üzeyir Ergün (Dk. 90 Omar İmeri), Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Haqı Osman), Celal Dumanlı, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 83 Aldair Balde)
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Tugay Kacar, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Korenica), Oğuzhan Berber, Graovac (Dk. 46 Gakpa), Diallo (Dk. 68 Kerim Frei), Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, Domgjonas, Sandro Lima (Dk. 81 Muhammed Kiprit), Topalli (Dk. 68 Bekir Karadeniz)
Goller: Dk. 23 Samet Yalçın, Dk. 55 Celal Dumanlı (Bodrum FK)
Kırmızı Kart: Osman Özköylü (Devre arasında-teknik direktör) ( Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 6 Alperen Uysal, Dk. 82 Gakpa, Dk. 90+2 Korenica ( Manisa FK), Dk. 26 Celal Dumanlı, Dk. 61 Kenan Özer (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada ilk sarı kartını 33. dakikada gören Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, devre arasında ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.