Haberler

Bodrum FK, Manisa deplasmanında ilk üç puanı hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdürdü.Yüksek tempoda gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli çalışmaları dikkati çekti.

Ligde oynadığı 3 maçta 2 puan toplayan Bodrum FK, Manisa FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Teknik direktör Burhan Eşer, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek oyuncularına güvendiğini söyledi.

Çalışmalarını sürdürdüklerini ve eksiklerini analiz ettiklerini aktaran Eşer, Manisa FK'nın lige iyi başladığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Manisa da lige iyi başlayan, 3 maçta 7 puanı olan, ofansif anlamda güçlü bir takım, iyi bir takım. Geçen seneki kadrosunu koruyup üstüne 3-4 takviye yapan bir takım. Analizlerimizi yaptık ama biz kendimiz gibi, beklentilerimize cevap verdiğimiz şekilde olursa orada inşallah hedefimiz ligin ilk 3 puanını almak olacak. İnşallah orada istediğimiz çalışmaları yapacağız. Orada da galibiyetle dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı