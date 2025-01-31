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Bodrum FK, Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu

Bodrum FK, Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda Konyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyet sonrası Konyaspor'u tebrik etti ve konuşulacak çok bir şey olmadığını ifade etti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda Konyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından konuşulacak çok bir şeyin olmadığını belirterek, "Konyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, konuşulacak çok bir şeyin olmadığını belirterek, "Konyaspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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