Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda Konyaspor'un Bjorlo ile attığı golle konuk takım 1-0 önde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

45. dakikada Konyaspor'da ceza yayı üzerinden Umut'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bjorlo'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Furkan Ürün, Çağrıcan Pazarcıklı

Bodrum FK: Bahri, Cenk, İsmail, Furkan, Imeri, Mustafa, Adem Metin, Enes, Ege, Dimitrov, Seferi

Yedekler: Mehmet Adıyaman, Brazao, Ajeti, Obekpa, Ahmet Aslan, Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Emirhan Arkutcu, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic, Tunahaan, Bardhi, Muleka, Umut

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Deniz Türüç, Melih Bostan, Berkan İsmail Kutlu, Guillermo Bazoer, Jinho Jo, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Bjorlo (dk. 45) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Jevtovic, Arif Boşluk (Konyaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu