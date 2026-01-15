Ziraat Türkiye Kupası: Bodrum FK: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda Konyaspor'un Bjorlo ile attığı golle konuk takım 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
45. dakikada Konyaspor'da ceza yayı üzerinden Umut'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bjorlo'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Furkan Ürün, Çağrıcan Pazarcıklı
Bodrum FK: Bahri, Cenk, İsmail, Furkan, Imeri, Mustafa, Adem Metin, Enes, Ege, Dimitrov, Seferi
Yedekler: Mehmet Adıyaman, Brazao, Ajeti, Obekpa, Ahmet Aslan, Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Emirhan Arkutcu, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Jevtovic, Tunahaan, Bardhi, Muleka, Umut
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Karahan Yasir Subaşı, Deniz Türüç, Melih Bostan, Berkan İsmail Kutlu, Guillermo Bazoer, Jinho Jo, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Bjorlo (dk. 45) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Jevtovic, Arif Boşluk (Konyaspor) - MUĞLA