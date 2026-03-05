Haberler

Bacuna'ya ırkçılık iddiası emniyette son buldu

Güncelleme:
Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada, Iğdır FK'lı futbolcu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeler kullanıldığı iddiasıyla bir taraftar stadyumdan çıkarıldı. Taraftarın gözaltına alındığı olay sonrası Bodrum FK taraftarları Bacuna'ya destek verdi.

Bodrum FK ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada, saha içindeki mücadeleden çok tribünde yaşanan "ırkçılık" gerginliği konuşuluyor. Iğdır FK forması giyen Leandro Bacuna ile bir taraftar arasında çıkan tartışma, emniyette son buldu.

Bacuna ile taraftar arasında sözlü düello

Mücadelenin 36. dakikasında tansiyon bir anda yükseldi. Iğdır FK'lı Bacuna ile tribündeki bir taraftar arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. İki takım futbolcularının da sağduyulu yaklaşımı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle, taşkınlık çıkaran şahıs stadyum dışına çıkarıldı.

Irkçı ifadeler iddiası gözaltı getirdi

Taraftarın Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı öne sürülürken, stat dışına çıkarılan şahıs, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anında gözaltına alınarak sorguya götürüldü.

Bodrum Tribünlerinden Fair-Play dersi

Yaşanan olayın ardından Bodrum FK taraftarlarından alkışlanacak bir hamle geldi. Ev sahibi ekibin taraftarları, maruz kaldığı saldırı sonrası moral bozukluğu yaşayan Bacuna lehine tezahüratlar yaparak oyuncuya destek verdi. Yeşil-beyazlı tribünler, "ırkçılığa geçit yok" mesajı vererek rakip oyuncuyu teselli etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
