Bodrum FK, Iğdır FK ile Zorlu Bir Maç İçin Hazır

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda Iğdır FK'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, zorlu mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve taktiksel organizasyonlarla devam eden idmanda futbolcuların istekli ve tempolu görüntüsü teknik ekibi memnun etti. Son bölümde yapılan çift kale maçta oyuncuların hırslı performansı dikkat çekti. Ligde geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 21 puan toplayan Bodrum FK, liderliğini sürdürmek istiyor.

Yiğit Demir: "Taraftarımızla aile bütünlüğü sağlıyoruz"

Taraftara çağrıda bulunan Bodrum FK Basın Sözcüsü Yiğit Demir, "Motivasyonumuzun başlıca sırrı aile olmaktan geçiyor. Herkesin sorumluluğunun bilincinde olması motivasyonu arttıran en büyük etken. Takımımızdan ve aile ortamından çok memnunuz. En önemlisi iç sahadaki namağlup serimizi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımıza çağrım bizleri yalnız bırakmasın. Geçen hafta en yakın takipçimiz Erokspor'dan lider dönmek bizleri mutlu etti. Bu hafta Iğdır'ı ağırlayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Milli takım arasına kadar liderliğimizi sürdürüp, ondan sonra ivmelenerek Süper Lige geri dönmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burhan hocamız genç oyunculara çok şans veriyor, takımdaki rekabeti en iyi şekilde sağlıyor. Fredy bu sene müthiş bir istatistiğe sahip ve genç oyuncularımıza da yardımcı oluyor. Bodrumspor'un en büyük itici gücü taraftarıdır. Çünkü bizler taraftarlarımızla aile bütünlüğü sağlıyoruz. Taraftarlarımızın hepsini bu maça bekliyoruz" dedi.

Burhan Eşer: "Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz"

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise, "Geçen hafta ligin ikincisine karşı deplasmanda berabere kaldık. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Oradan yenilmeden dönmek de önemliydi ama biz 1 puana sevinmedik. Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton, tabi bu tür maçlarda puanla dönmek de önemli oluyor. Şimdi Iğdır FK maçımız var, ligin güçlü takımlarından. Hoca değişikliğinden sonra daha dirençli ve tempolu oynuyorlar. Biz de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yaptık. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Taraftarımızın desteği çok önemli çünkü iç sahada taraftarımızla bütünleştiğimizde zor bir takım haline geliyoruz. Konumumuzu istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.