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Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 1-0'lık skorla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta Bodrum FK'nin tek golü Seferi'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta topla ceza sahasına kateden Joelson Fernandes'in şutunda top kaleci Diogo Sousa'da kaldı.

69. dakikada savunmadan seken topta Bamgboye'nin ceza yayı içindeki vuruşu az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada Cenk Şen'in uzaklaştırmaya çalıştığı topta sağ çaprazda topla buluşan Görkem Sağlam'ın şutu auta çıktı.

90+4. dakikada Strandberg'in kafa pasında ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun şutu Ajeti'ye çarparak kornere çıktı.

90+5. dakikada Rui Pedro'nun sağdan kullandığı kornerde Calvo'nun kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Diack (Rui Pedro dk. 46), Rivas (Strandberg dk. 78), Görkem Sağlam (Boutobba dk. 87), Fernandes (Bamgboye dk. 63), Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Cengiz Demir

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Enes Öğrüce dk. 90), Mohammed (Samet Yalçın dk. 55), Seferi (Celal Dumanlı dk. 90), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş (Kenan Özer dk. 80)

Yedekler: Gökhan Akkan, Murat Sipahioğlu, Brazao, Haqi, Erkan Değişmez

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Seferi (dk. 27) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Celustka, Mohammed, Ahmet Aslan, Sousa, Cenk Şen, Enes Öğrüce (Bodrumspor), Fernandes, Aboubakar (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor Bodrum mersin Futbol Spor

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