Bodrum FK'yı golcüleri sırtladı

1'inci Lig'de üst üste Iğdır FK ve Boluspor maçlarını kazanıp Play-Off hattındaki yerini iyice sağlamlaştıran Bodrum Futbol Kulübü'nde golcüler bu sezon takımı sırtladı. Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi, Pedro Brazao, Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı'dan oluşan forvet ekibi, atılan 66 golün 36'sına imza koydu. Geçen sezon Süper Lig kadrosunda da yer alan oyunculardan biri olan Arnavut forvet Seferi, ligde 15 gol atarken 7 de asist yaptı. Toplamda 22 gole direkt katkı koyan 29 yaşındaki milli oyuncu, takımın en önemli gol ayağı oldu.

Sezon başında 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gelen genç golcü Ali Habeşoğlu da ilk kez forma giydiği 1'inci Lig'de iyi bir performans sergiledi. Bodrum FK ile 31 maça çıkan 21 yaşındaki Ali, 11 kez fileleri sarstı. Ayrıca 3 gol pası veren Ali Habeşoğlu, 14 gole katkı sağladı. Bodrum FK'da 3'üncü sezonunu geçiren Portekizli Pedro Brazao da bu sezon kritik goller kaydetti. Yeşil-beyazlı formayı 28 maçta terleten Portekizli oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

CELAL VE GÖKDENİZ'İN TALİHSİZLİĞİ

Bodrum FK'nın adeta efsanesi haline gelen, Süper Amatör Lig'den Süper Lig'e uzanan serüvende Ege temsilcisinde 18 yıldır aralıksız forma giyerek tarihe geçen Celal Dumanlı da yaşadığı talihsiz sakatlıktan önce 2 kez ağları sarstı ve 1 de gol pası verdi. Sezon başında dizinden sakatlanıp ameliyat olan 31 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Celal gibi ağır bir sakatlık geçiren Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon sadece 6 maça çıktı. 24 yaşındaki oyuncu, takıma 1 gollük katkı verdi.

