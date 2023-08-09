Bodrum FK, Giresunspor maçıyla sezona başlıyor

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezonda iyi futbol oynamayı hedeflediklerini ve geçen sene elde ettikleri başarıyı tekrarlamak istediklerini söyledi. Takımın yeni transferi Ondrej Celustka ise başarılı olmak için Bodrum'a geldiğini belirtti. Ayrıca, Bodrum FK'nın Ganalı futbolcu Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak son Play-Off finalisti Bodrum FK, sezona galibiyetle başlamak istiyor. TFF 2'nci Lig'den beri dümeninde yer aldığı kulubyle sözleşme yenileyip, hedeflerinin iyi futbol oynamak olduğunu söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu seneki hedefimiz geçen senin paralelinde gidiyor. Bu sene geçen sene söylediğimiz gibi göze hoş gelen, iyi futbol oynayan herkesin takdirini kazanan bir takım olmasını istiyorduk ve geçen sene onu başardık. Bu sene hem yarışmacı hem de yetiştirici olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Sezon öncesi iyi bir kamp geçirdiğini söyleyen İsmet Taşdemir, "Lige hazır olmaya çalışıyoruz. Gelen ve giden arkadaşlarımız oldu. Genelinde kadromuzun bütünlüğünü koruduk. Bununla beraber eksik gördüğümüz yerlere, takımımızın bütçesini ve hedeflerini düşünerek uygun olan arkadaşlarımızı takıma katmaya çalıştık. Geçiş süreci olacaktır, bazısı daha erken reaksiyon gösterip aramıza daha erken katılabilir. Neticesinde hepsine inandığımız ve güvendiğimiz oyuncular aldık. Geçen sene yaşadığımız o keyifli oyunu tekrar sahaya yansıtıp aynı şekilde sezon sonunda yaşadığımız o heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

HEDEF ÖNCE YİNE PLAY-OFF

"İyi çalıştık, 2 tane iyi kamp geçirdik. Lige hazır biçimde girmeye çalışıyoruz" diyen Taşdemir, "Bu seneki hedefimiz geçen senin paralelinde gidiyor. Bu sene geçen sene söylediğimiz gibi göze hoş gelen, iyi futbol oynayan herkesin takdirini kazanan bir takım olmasını istiyorduk ve geçen sene onu başardık. Bu sene hem yarışmacı hem de yetiştirici olmaya gayret gösteriyoruz. Bu seneki transferlerimizle var olan oyuncularımızla genç önü açık olan ekibimiz var. Bunu erken ön plana çıkartabilirsek Türk futboluna, hatta dünya futboluna kazandırabilirsek oradan mutlu olabiliriz. Geçen sene bir Play-Off süreci yaşadık. Taraftarlarımız da bizler de çok keyif aldık. Eğer bu sene de o Play-Off heyecanını yaşayabilirsek başarılı bir sezon geçirmiş olabiliriz. Oynanmamış maçların hepsi çok zor. Ligin ilk maçındaki rakibimiz Giresunspor bir üst ligden düştü. Birçok oyuncusunu kaybetti ama iyi bir genç oyuncu grubu var. Zor bir maç ama başlangıçlar her zaman zordur. İyi başlangıçlarla lige iyi başlamayı düşünüyoruz" dedi.

CELUSTKA: BAŞARILI OLMAK İÇİN BURADAYIM

Bodrum FK'nın futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı yeni transferi Ondrej Celustka, başarılı olmak için Bodrum'a geldiğini söyledi. Tecrübeli defans oyuncusu, "Bütün bilgimle, deneyimimle gençlere yardımcı olmamla buradayım. Geçen sezon Bodrumspor çok başarılıydı. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum ve istekliyim. Adaptasyon sürecim hiç zor olmadı. Burada tanıdığım Yekta ve Eren var. Cenk gibi genç oyuncular var ve adaptasyonumda hiçbir problem olmadı. Hocamın benden ne istediklerini çok iyi biliyorum. Giresun maçı için heyecanlıyız. Süper Lig'den düşmelerine rağmen genç bir kadroyla lige katılıyorlar. Mücadeleci bir takım hafife alamayız. En iyi şekilde maça çıkacağımızdan herkes emin olsun" diye konuştu.

HAQİ OSMAN İMZAYI ATTI

Bodrum FK, Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Ganalı futbolcu Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.