Bodrum FK, Deplasmanda Puan Kaybetmeye Devam Ediyor

Güncelleme:
1'inci Lig'de liderliği kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek 3. sıraya geriledi. Bu sezon evinde iyi bir performans sergileyen takım, dış sahada ise kayıplar yaşıyor. Önce Boluspor'a 3-0, ardından Ümraniyespor'a 1-0 kaybeden Bodrum FK'nın bu hafta sonu Çorum FK ile önemli bir maçı var.

1'inci Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 kaybedip liderlikten 3'üncülüğe gerileyen Bodrum Futbol Kulübü, puanları dış sahada saçtı. Evinde bu sezon 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir performans ortaya koyan ve 19 puan toplayan yeşil-beyazlılar, gurbette ise kayıplar yaşadı.

Deplasmanlarda 7 maça çıkan Bodrum FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 8 puanı hanesine yazdırdı. Bodrum FK son iki deplasman maçını ise gol atamadan yenilgiyle bitirdi. Önce Boluspor'a 3-0, son olarak da Ümraniyespor'a 1-0 kaybeden Ege temsilcisi ilk iki sırayı lider Pendikspor ve Esenler Erokspor'a devretti. Bodrum FK bu hafta sonu evinde önemli rakiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
