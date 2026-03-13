Haberler

Bodrum FK deplasmanda gülüyor
Güncelleme:
TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde oynadığı son iki maçı kaybeden Bodrum Futbol Kulübü bu periyotta deplasmanda ise üst üste ikinci galibiyetini alarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Bodrum'da art arda Manisa FK'ya 2-1, Esenler Erokspor'a 4-3 yenilen yeşil-beyazlı ekip, dış sahada Hatayspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra dün hafta içi mücadelesinde Iğdır FK önünde 3-2 galip gelmeyi başardı. Puanını 51'e çıkaran Bodrum FK, normal sezonun son 8 haftası öncesinde Play-Off hattının hemen dışındaki Iğdır FK ve Keçiörengücü'ne 7'şer puanlık fark attı. Ligde kalan 8 maçının 5'ini evinde oynayacak Bodrum ekibi pazartesi günü Boluspor'u konuk edecek.

