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Bodrum FK'de Aboubakar'ın hedefi takımı yeniden Süper Lig'e taşımak

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- Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar: "Ben ligi zaten yakından tanıyorum, Bodrum'daki yaşama da alışıyorum. Yeni bir kulübe ve yeni bir projeye geldim. Kendimi bulmaya başladım" "Artık maçlar kazanmamız gerekiyor ve bu galibiyet serisine cumartesi gününden itibaren başlamalıyız"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin yeni transferi Vincent Aboubakar, yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kamerunlu golcü, Bodrum FK'ye transferinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Transfer sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Aboubakar, takıma uyum sağlamaya başladığını ifade ederek, "Başta başkanımıza, temsilcilerime, hocamıza ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Uzun bir süreç ve görüşmeler sonucunda beni buraya transfer ettiler. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim, adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı oluyorlar. Yavaş yavaş ritmimi ve yerimi bulmaya başladım." diye konuştu.

Takımın kalitesine ve potansiyeline inandığını vurgulayan Aboubakar, sezon içerisinde saha içindeki uyumlarını daha da geliştireceklerini kaydetti.

Aboubakar, Bodrum FK'de forma giydiği için mutlu olduğunu aktararak, "İyi bir takımız ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok iyi ve büyük bir sezon geçireceğimizden eminim. Saha içi uyumumuzu zamanla kazanacağız. Oyun ritmimiz arttıkça sahada hep birlikte keyif alacağız. Şu an motivasyonum çok yüksek. Yavaş yavaş takımı ve kulüp kültürünü öğreniyorum. Kulübe tam anlamıyla alışmam gerektiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK'nın Süper Lig'de mücadele etmeyi hak ettiğini dile getiren Aboubakar, "Bu kulüp kesinlikle Süper Lig'de oynamayı hak ediyor." yorumunu yaptı.

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Taraftarlara da destek çağrısında bulunan Aboubakar, şöyle konuştu:

"Kesinlikle morallerini bozmasınlar ve vazgeçmesinler. Asıl bu süreçte onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz."

Türkiye'yi ve futbol ortamını yakından tanıdığını belirten Aboubakar, Bodrum'daki yaşamına da alışmaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin çok güzel ve kültürü zengin bir ülke olduğuna dikkati çeken Abubakar, "Ben ligi zaten yakından tanıyorum, Bodrum'daki yaşama da alışıyorum. Yeni bir kulübe ve yeni bir projeye geldim. Kendimi bulmaya başladım. Artık maçlar kazanmamız gerekiyor ve bu galibiyet serisine cumartesi gününden itibaren başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Abubakar, ligin bundan sonraki maçlarında da elinden gelen çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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