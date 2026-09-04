Haberler

Bodrum FK Gol Atamıyor, Aboubakar İlk Maçında Çare Olamadı

Bodrum FK Gol Atamıyor, Aboubakar İlk Maçında Çare Olamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'İNCİ Lig'de evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelen Bodrum Futbol Kulübü sahadan golsüz berabere ayrılıp sessizliğini sürdürdü.

1'İNCİ Lig'de evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelen Bodrum Futbol Kulübü sahadan golsüz berabere ayrılıp sessizliğini sürdürdü.

Geride kalan 5 maçta galibiyetle tanışamayan yeşil-beyazlılar, son 4 maçını berabere tamamlayıp ilk haftada evinde Bursaspor'a 2-0 yenildi. Bodrum FK, üst üste Muğlaspor, Manisa Futbol Kulübü (D) ve Esenler Erokspor'la golsüz berabere kaldı. Ege ekibi 5 müsabakanın sadece 1'inde gol sevinci yaşadı. İstanbulspor deplasmanından 2-2 berabere dönen yeşil-beyazlılar diğer 4 maçta ise gol yollarında çok etkisiz kaldı.

ABOUBAKAR İLK MAÇINA ÇIKTI

Bodrum Futbol Kulübü'nün kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar ise ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi. Maçın 70'inci dakikasında transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Ali Habeşoğlu'nun yerine dahil olan Kamerunlu yıldız gol sıkıntısa çare olamadı. Teknik Direktör Burhan Eşer, takımdaki adaptasyon sorununu çözeceklerini belirterek, "Lige istediğimiz gibi başlayamadık, genç bir takımız. Aramıza katılan yeni oyuncular da oldu. En kısa sürede toparlanacağız" dedi. Bodrum FK, pazartesi günü 6'ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Ağlaya ağlaya gittiği Türkiye'ye böyle geri döndü
İstanbulspor teknik direktörü Barış Kanbak: Kontratak yapalım derken panik atak yaptık

Söylediği cümle herkesin diline düştü
Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak

Pes dedirten görüntü! Bu rahatlıkları epey pahalıya patlayacak
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
ABD'nin petrol rezervleri 44 yılın dibinde

ABD'de kritik eşik! Stratejik petrol rezervi 44 yılın dibinde
Üsküdar'da yaşananlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Sandıkta alamadığınızı böyle mi alacaksınız?

Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti

Keskin koku bir anda yayıldı! Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti