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Bodrum FK’dan, deplasman tribünündeki o taraftara ömür boyu kombine

Bodrum FK’dan, deplasman tribünündeki o taraftara ömür boyu kombine
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Bodrum Futbol Kulübü’nün deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynadığı maçta Bodrum FK bayrağını açan Birol Ahi’ye kulüp tarafından ömür boyu kombine hediye edildi.

Bodrum Futbol Kulübü'nün deplasmanda Mardin 1969 Spor ile oynadığı maçta Bodrum FK bayrağını açan Birol Ahi'ye kulüp tarafından ömür boyu kombine hediye edildi.

Bodrum FK'nın Mardin 1969 Spor'a 1-0 mağlup olduğu maça kulübün eski müdürü ve taraftar grubu Asi Tayfa üyesi Birol Ahi, tek başına gitti. Yeşil-beyazlı bayrağı deplasmanda dalgalandıran Ahi'ye Bodrum FK tarafından ömür boyu kombine verildi.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vefa, İstanbul'da sadece bir semt adı değildir; sadakatin, sahip çıkmanın ve geçmişe duyulan saygının adıdır. Deplasmanda karşılaştığımız Mardin 1969 Spor müsabakası için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu kat ederek bayrağımızı deplasman tribününde açan Asi Tayfa üyesi değerli taraftarımıza, Kulüp Başkanımız Taner Ankara'nın kararıyla ömür boyu kombine hediye edilmiştir.

Maçın ardından kulüp yetkililerimiz tarafından aranarak kendisine teşekkür edilmiş ve otelimizde misafir edilmek üzere davette bulunulmuştur. Değerli taraftarımız, teşekkürlerini ileterek dönüş yolculuğunu otobüsle gerçekleştireceğini belirtmiştir. Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayan, armasına ve renklerine kilometrelerce yol boyunca sahip çıkan değerli taraftarımıza kulübümüz adına sonsuz teşekkür ederiz."

Birol Ahi ise, "Kulübe çok teşekkür ederim, sağ olsunlar beni onurlandırdılar. Ben ayrıca misafirperverlikleri ve cana yakınlıkları için Mardin halkına çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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