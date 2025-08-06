Bodrum FK'dan Dayanışma Gecesi: Süper Lig Hedefi Vurgulandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi düzenlediği dayanışma gecesinda teknik heyet, futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları bir araya geldi.

Bodrum Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesi düzenlediği dayanışma gecesinda teknik heyet, futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları bir araya gelirken, kulüp içi birlik ve beraberlik mesajı verildi. Yönetim ve oyuncular geleceğe dair hedeflerini paylaştı. Kulübün Süper Lig hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Heyecanlıyız. Geçtiğimiz sezona göre büyük bir fark yok. Hala aynı birlik ve beraberlik içindeyiz. Hissedarlık yapımız değişmedi, sadece gençleştik diyebiliriz. Bu takım ruhuyla Süper Lig hedefimizden sapmadık, sapmayacağız. Bu yıl tesisleşmeye ağırlık vererek geleceğe yatırım yapacağız. Kısa vadeli değil, 3 ila 5 yılı kapsayan uzun vadeli hedeflerimiz var. Yeni yönetimimizle bu vizyonu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Aşkın Demir: "Geçen sezonki kadromuza güvenimiz tam"

Yabancı oyuncu kuralına da değinen Başkan Demir, "Geçtiğimiz sezon 13 olan yabancı oyuncu sayısı bu yıl 8'e düştü. Bu nedenle kadromuzdan 5 yabancı futbolcuyu çıkarmamız gerekiyor. Şu ana kadar 2 oyuncuyla yollarımızı ayırdık, 3 oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Öte yandan, kadromuza 2 genç yetenek kattık. Geçen sezonki kadromuza güvenimiz tam" değerlendirmesinde bulundu.

Aşkın Demir: "Bugünün öğrencileri yarının futbolcusu ya da taraftarı olabilir"

Başarıyı sadece puanla değil, topluma katkıyla da ölçtüklerini belirten Demir, "Bodrum FK'yı gerçek anlamda bir şehir takımı yapmak istiyoruz. Bu yönde yatırımlarımız sürüyor. Her maçta 80 ücretsiz bilet ayırıyor, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bu imkanı sağlıyor, gelen çocuklara iki forma hediye ediyoruz. Bugünün öğrencileri yarının futbolcusu ya da taraftarı olabilir. Yönetimimizde Bodrum'un sevilen, deneyimli ve vizyon sahibi isimleri yer alıyor. Onların bilgi ve birikimlerinden faydalanacağız" şeklinde konuştu.

Burhan Eşer: "Bu güvene layık olmak için çalışacağım"

Dayanışma gecesinde söz alan Teknik Direktör Burhan Eşer ise, "Futbolculuk dönemimde de, yardımcı antrenörlükte de bu kulüpte şampiyonluk yaşadım. Geçen sezonun üzüntüsünün ardından, başkanımız ve yönetimimizin desteğiyle bu önemli görev bana verildi. Bu güvene layık olmak için çalışacağım. Bodrum taraftarıyla özel bir bağım var. Kısa süre futbolcu olarak forma giymeme rağmen çok güçlü duygular taşıyorum" diye konuştu.

Burhan Eşer: "Genç ve potansiyelli oyuncularımıza güveneceğiz"

Takımın oyun anlayışıyla ilgili de bilgi veren Eşer, "Önceliğimiz, iç yapıyı sağlamlaştırmak. Eksik gördüğümüz mevkilerde transfer yapabilecek gücümüz var. Genç ve potansiyelli oyuncularımıza güveneceğiz. Onları sahaya sürmeden kazanamayız. Sahada ne yaptığını bilen, istekli, disiplinli, coşkulu, hem defansif hem ofansif yönleri güçlü, fiziksel kapasitesi yüksek bir oyun anlayışını benimsiyoruz. Bu sistemi oyuncularımıza aşılıyoruz ve onlar da bu yaklaşımı benimsiyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA