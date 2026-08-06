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Bodrum FK, genç yetenekler Kerem Kayaarası ve Enes Koç'u kadrosuna kattı

Bodrum FK, genç yetenekler Kerem Kayaarası ve Enes Koç'u kadrosuna kattı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, transferde genç oyunculara yönelmeye devam ediyor. Antalyaspor'dan santrfor Kerem Kayaarası ile 2+1 yıllık, Avusturya'dan orta saha oyuncusu Enes Koç ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. İki oyuncu da daha önce U19 Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de transfer döneminde genç yeteneklere yönelen Bodrum Futbol Kulübü, Antalyaspor'dan santrfor Kerem Kayaarası ve gurbetçi orta saha oyuncusu Enes Koç'u da renklerine bağladı. Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayıp U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Kerem ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Avusturya ekibi FC Dornbirn forması giyen ve bonservisi Austria Lustenau'da bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. Enes de Kerem gibi U19 Milli Takımı'nda görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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