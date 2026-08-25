Fransız Devinden Bodrum FK'nın Yıldızına Transfer Girişimi
Trendyol 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli golcüsü Pedro Brazao'ya Fransa'nın Strasbourg takımı talip oldu. 23 yaşındaki oyuncu için transfer girişimlerine başlayan Fransız kulübüne, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bodrum FK'nın şimdilik olumlu yanıt vermediği ve görüşmelerin süreceği bildirildi. Bu sezon 2 lig maçında 107 dakika sahada kalan Brazao, sakatlığı nedeniyle son derbide forma giyememişti.
TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde edip 2 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli golcüsü Pedro Brazao'ya Fransa'dan talip çıktı. Strasbourg takımının 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Yeşil-beyazlıların ise 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Brazao konusunda Fransız temsilcisine şimdilik olumlu cevap vermediği, görüşmelerin süreceği vurgulandı.
Bodrum FK formasını 2023-2024 sezonunda bu yana 4 yıldır terleten Portekizli forvet, geçen sezon 39 resmi maçta 8 gol attı. Bu sezon ise 2 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 107 dakika görev aldı. Brazao, sakatlığı nedeniyle son oynanan Muğlaspor derbisinde forma giyememişti.