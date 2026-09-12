Bodrum FK-Batman Petrolspor: 4-0
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan YazırBODRUM FK: Sousa- Berşan, Ali Şahin, Ali Aytemur, Emre (Dk. 74 Furkan), Yusuf, Tomas (Dk.62 Mustafa), Loshaj (Dk.62. Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk.74 Kenan), Abouabakar (Dk.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır
BODRUM FK: Sousa- Berşan, Ali Şahin, Ali Aytemur, Emre (Dk. 74 Furkan), Yusuf, Tomas (Dk.62 Mustafa), Loshaj (Dk.62. Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk.74 Kenan), Abouabakar (Dk.88 Kerem), Fernando
BATMAN PETROLSPOR: Çağlar - Metehan, Ömürcan (Dk.90 Mücahit), Doria, Yasir (Dk.46 Rahman), Cissokho, Jin ho jo, Pedrinho (Dk.46 Cordova), Benny, Biron (Dk.59 Gökhan), Polat (Dk.90 Kaiki)
GOLLER: Dk. 32 Aboubakar, Dk.45+3 ve Dk. 65 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Tomas, Emre Kaplan, Berşan, Sousa(Bodrum FK)
Trendyol 1'inci Lig 7'nci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Batman Petrolspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip Aboubakar ve Fernando'nun golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısına da etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip, Ege'nin golüyle farkı 3'e taşıdı. 65'inci dakikada Fernando kendisinin 2 takımının 4'üncü golünü kaydetti. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken yeşil-beyazlı ekip maçı farklı kazandı.
32'nci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasındaki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
45+3'üncü dakikada Bodrum FK atağında, Berşan'ın pasında topla buluşan Fernando'nun sağ çarprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 sona erdi.
48'inci dakikada gelişen Bodrum FK atağında Loshaj'ın pasıyla topu alan Ege'nin vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-0.
65'inci dakikada Bodrum FK skoru 4-0 yaptı. Yeşil-beyazlı ekipte Ege Arslan'ın köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Fernando'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
77'nci dakikada Batman Petrolspor atağında ceza sahası dışından Doria'nın serbest vuruşunda top direkten tekrar oyun alanına döndü.
79'uncu dakikada Batman Petrolspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cordova, kaleci Sousa'yı geçmek isterken yerde kaldı VAR incelemesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.
85'inci dakikada Cordova'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Sousa kurtardı.
Maç Bodrum FK'nın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.