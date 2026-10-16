Bodrum FK, Bandırmaspor'u yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

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Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, takımın yeni kurulduğunu ve potansiyelli oyunculara sahip olduklarını söyleyerek, "Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına yansıyacaktır"

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisi, taraftarı önünde 3 puan alarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Ankara Keçiörengücü karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından takım olarak değerlendirme yaptıklarını ve Sarıyer maçında gereken tepkiyi gösterdiklerini söyledi. Sarıyer deplasmanında iyi bir oyun ve skorla galip geldiklerini belirten Eşer, takımın yeni kurulduğunu ve potansiyelli oyunculara sahip olduklarını ifade etti.

Sarıyer karşılaşmasında kazanılan öz güvenin Bandırmaspor maçına da yansımasını istediklerini dile getiren Burhan Eşer, ligde daha fazla galibiyet almaları gerektiğini vurguladı.

Bodrum FK'nın iç sahada taraftar desteğiyle daha farklı bir atmosfer yakaladığını belirten Eşer, tribünlerin dolmasının oyuncuların motivasyonu açısından önemli olduğunu aktardı. Taraftarların bazı beklenti ve kırgınlıkları olduğunu bildiklerini kaydeden Burhan Eşer, yönetim, takım ve taraftarların bir araya gelerek bu süreci aşabileceğini ifade etti. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü, Bodrumspor'un taraftarıyla bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, kulüp çatısı altında birlik çağrısında bulundu.

Takımdaki sakatlıklarla ilgili de bilgi veren Burhan Eşer, Fernando'nun kasındaki küçük yırtık nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Diego'nun iyileştiğini belirten Eşer, Kenan'ın sakatlığının devam ettiğini bildirdi.

Ali Aytemur'un ağrıları nedeniyle Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini aktaran Burhan Eşer, Celal ve Ahmet'in de sakatlıklarının sürdüğünü kaydetti. Eşer, eksik oyuncuların yerine görev alacak futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı