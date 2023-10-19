Bodrum FK, Bandırmaspor'u konuk edecek

- Bodrum FK, zirve mücadelesi için sahaya çıkıyor

İsmet Taşdemir : "Bandırmaspor maçı kolay olmayacak"

MUĞLA - Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Bodrum FK, 22 Ekim Pazar günü evinde Bandırmaspor'u ağırlacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Spor Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Erkan Değişmez ve Süleyman Özdamar takımla çalışmaya başladı. Sakatlığı devam eden Pedro'nun ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Zorlu Bandırmaspor maçında seyircisi önünde 3 puana inanan yeşil-beyazlı ekip, ligde son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar, ligde 14 puanla 4. sırada bulunurken, rakibi Bandırmaspor ise 16 puanla 2. sırada yer alıyor.

"Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz"

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyen Taşdemir, "Bandırmaspor 2 sene önce final oynamış bir takım. Geçen sene o dirayeti sağlayamadılar ama bu sene yeni hamlelerle ligde namağlup tek takım. Kolay gol yemiyorlar, iyi takım oyunu oynuyorlar. Çok etkili çok kaliteli oyuncuları var. Bizim de kendimize göre artılarımız var. Sahada iyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Biz 7 maçta 3 gol yemiştik, 1 maçta 3 gol yedik. Geçtiğimiz maçta Eyüpspor bizden çok iyi oynadı. Futbolun doğrularını yaptılar, dolayısıyla kendi hatamızla da olsa ilk golü yedikten sonra çözüldük. Oyun olarak baskı yemeden 3 gol yedik. Savunma hattındaki oyuncularımız iyi oynuyorlar. Süleyman Özdamar'ın geçen seneden cezalı duruma düşüp 3 maç oynamaması, o süre zarfında sakatlık yaşaması dolayısıyla biraz arka plana itti. Bizim takımımızın iyi bir Süleyman'a ihtiyacı var. Mutlaka formayı tekrar alacaktır. Ali ve Celustka ikilisi şuan itibariyle iyi tuttular ve iyi gidiyorlar. İnşallah iç saha namağlup serimiz kırılmaz ama zor bir rakiple oynuyoruz. 3 türlü sonucunda çıkabileceği bir maç" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncalarından Omar İmeri ise, "Milli arayla birlikte Bandırmaspor maçına sıkı hazırlandık. Oynamayan oyuncuların ritim yakalaması için U-19 ile idman maçı yaptık. Herkes iyi ve hazır durumda. Hocalarımızın verdiği taktiklerle ilerliyoruz. Umarım Bandırma maçı bizim için iyi geçer. Bandırma hiç yenilmemiş umarım ilk mağlubiyetini Bodrum'da alır" diye konuştu.