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Bodrum FK, Antalyaspor'u 3-1 Yenerek İkinci Haftayı Galibiyetle Tamamladı

Bodrum FK, Antalyaspor'u 3-1 Yenerek İkinci Haftayı Galibiyetle Tamamladı
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında Bodrum FK, sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Gökdeniz Bayraktar, maçta iki gol atarak takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Townsend'in sağdan ortasında Townsend'in şutunda top filelerle buluştu. 2-1

83. dakikada ceza sahası içinde Jakub'un vuruşunda Gökhan'ın müdahalesiyle top direkten tekrar oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde Jakub ve Braian'ın şutlarında Gökhan gole izin vermedi.

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdulllah Bora Özkara, Kadir Beyaz

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Enis Bardhi (Taylan Antalyalı dk. 63), Fredy (Jonathan Okita dk. 63), Ahmet Aslan, Zdravko Dimitrov (Pedro Brazao dk. 79), George Puscas (Celal Dumanlı dk. 78), Gökdeniz Bayrakdar (Erkan Değişmez dk. 89)

Yedekler: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Serdar Özdemir

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu (Sander Streek dk. 46), Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun (Güray Vural dk. 81), Thalisson Kelven, Moussa Djenepo (Braian Samudio dk. 66), Oleksandr Petrusenko (Jakub Kaluzinski dk. 46), Andros Townsend (Sam Larsson dk. 81), Ramzi Safuri, Adolfo Gaich

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Berkay Topdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Gökdeniz Bayraktar (dk. 6 ve 83), Dimitrov (dk. 11) (Bodrum FK), Andros Townsend (dk. 57) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ramzi Safuri, Mert Yılmaz, Oleksandr Petrusenko (Antalyaspor), Fredy, Ahmet Arslan (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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