Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'ne Yenilerek Galibiyet Serisini Sona Erdirdi

1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet serisine son verdi, ilk yenilgisini yaşadı. Ligde üst üste Sakaryaspor, Serikspor ve Adana Demirspor'u yenen Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Tire 2021 FK galibiyetiyle tur atlayan Bodrum FK, Ankara deplasmanında eli boş dönerek bu sezon ilk defa mağlubiyet yüzü gördü. Teknik direktör Burhan Eşer her maçı kazanmak için oynadıklarını belirterek, "Ankara Keçiörengücü maçına da bu hedefle çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ancak gereken dersleri alıp zirve yarışını tüm hırsımızla ve mücadele gücümüzle sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor