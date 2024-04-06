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Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, seyirci olmaması nedeniyle iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki farklı hedefi olan takımın mücadele ettiğini belirtti.

Maçta pozisyon bulamadıklarını ifade eden Taşdemir, "Üçüncü bölgede doğru ayaklarla buluşamadık. Buluşturduğumuzda doğru işler yapamadık. Son 10 dakika baskıyı da kurduk pozisyonda kurduk ama yetmedi. Rakibimiz iyi savunma yaptı. O savunmayı denemedik. Bugün bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. İyi bir oyun olmadı, seyircinin olmaması bence bunda çok büyük bir etken." dedi.

Kazanmaları gereken bir maç olduğunu ancak kazanamadıklarını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bir puan aldık yenilmedik yolumuza devam ediyoruz. 5 çok kritik maç var, bu maçların sonucunda her takım için her şey olabilir. Özellikle çoğu takım için üçüncülük de olabilir, Play-off'ta olabilir, play-off dışı da olabilir. Bu bizim için de geçerli. 5 haftada bizim için gerekli bütün puanları alıp bu yarışın içinde var olmaya çalışacağız. İnşallah başarabiliriz."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam da deplasmanda aldıkları bir puan ve Bodrum FK gibi güçlü bir takıma karşı verdikleri mücadelenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Ligin son haftalarında müsabakalarda enteresan skorlar ortaya çıktığından dolayı son beş haftada kartların tekrar dağıtıldığını anlatan Tam, "Deplasmanda aldığımız bir puan, bizim için gayet iyiydi. Her iki takım için olağanüstü sıcak havada, aynı zamanda da rüzgarlı havada kolay bir mücadele olmadı. Rakibimize bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum. Biz gelecek maçlara en iyi şekilde hazırlanıp bir an önce rahat şekilde sezonu bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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