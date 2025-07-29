Bodrum FK, Amed Sportif'e Yenilerek Hazırlık Dönemini Tamamladı

Bodrum FK, Amed Sportif'e Yenilerek Hazırlık Dönemini Tamamladı
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1. Lig takımı Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 5. özel maçta Amed Sportif'e 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Takım, diğer hazırlık maçlarında etkili sonuçlar elde etmişti.

YENİ sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren 1'inci Lig temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü, 5'inci özel maçında ilk yenilgisini aldı. Amed Sportif'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar ikinci yarıda yediği golle müsabakayı 1-0 kaybetti. Yeni teknik direktörü Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, diğer maçlarında Mardin 1969 ve Serik Belediyespor'u 1-0, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerken, Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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