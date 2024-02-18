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Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Üzeyir Ergün, Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer'in attığı gollerle Bodrum FK galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Süleyman Bahadır, Emrah Ünal, Cem Özbay

Bodrum FK: Bahri Tosun, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Ahmet Aslan, Brazao (Ege Bilsel dk. 76), Mohammed (Tunahan Akpınar dk. 79), Samet Yalçın (Mustafa Erdilman dk. 70), Burak Çoban ( Kenan Özer dk. 70), Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 76)

Yedekler: Kerem Ersunar, Omar, Haqi, Eray Akar, Cenk Şen

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Altay: Ozan Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Onur Efe (Enes Yetkin dk. 71), Ceyhun Gülselam (Enes Öğrüce dk. 84), Murat Berkan Demir (Arda Gezer dk. 71), Mehmet Gündüz (Ege Parmaksız dk. 71), Eren Erdoğan, Nurettin Küçükdeniz (Caner Baycan dk. 46)

Yedekler: Ulaş Özçelik, Yusuf Tekin, Murat Uluç, Erdem Özcan, Tugay Gündem

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Üzeyir Ergün (dk. 23 pen.), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 57), Kenan Özer (dk. 78 pen.) (Bodrum FK)

Sarı kart: Onur Efe (Altay) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kenan Özer Trendyol Bodrum Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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