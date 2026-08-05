Haberler

Bodrum FK, Enes Koç ve Kerem Kayaarası'nı kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Koç ve 20 yaşındaki santrfor Kerem Kayaarası'nı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Koç ve 20 yaşındaki santrfor Kerem Kayaarası'nı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlıkların sürdüğü, transfer çalışmalarına da devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Avusturya ekibi Dornbirn'de forma giyen ve bonservisi Avusturya'nın Austria Lustenau takımında bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Son olarak Antalyaspor forması giyen genç santrfor Kerem Kayaarası ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

Firari darbeci itirafçı oldu: Her şeyi tek tek anlattı

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce...
MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin

Çerçeve yasa sonrası MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Tüm ülke onu konuşuyor!