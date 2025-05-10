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Bodrum'da Su Sporları Heyecanı: Türkiye Şampiyonası Başladı

Bodrum'da Su Sporları Heyecanı: Türkiye Şampiyonası Başladı
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Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı. 50'den fazla sporcunun katıldığı etkinlik, adrenalin tutkunlarını bir araya getiriyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi.

Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde mücadele ediyor.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, TMF ve Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 programında yer alan şampiyonanın Bodrum'da start aldığını söyledi.

Etkinliğe genç ve çocuk sporcuların da katıldığını belirten Akülke, "Bu katılımlar bizi çok umutlandırıyor. En büyük katılım Bodrum'da gerçekleşiyor. Su sporları branşı TMF'nin en önemli branşlarından bir tanesi. Su sporlarının gelişmesi, gençlerimizin su sporlarında özellikle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alabilmeleri için bu şampiyonaların önemi çok büyük." diye konuştu.

Antrenman seanslarıyla başlayan şampiyonada, motosurf yarışları yapıldı. Şampiyona kapsamında yarın su jeti ve flyboard yarışları yapılacak.

Şampiyona, ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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