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Bodrum'da Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nda 83 sporcu mücadele etti

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Bodrum'da Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nda 83 sporcu mücadele etti
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Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bodrum Gündoğan Halk Plajı açıklarında 83 sporcunun katılımıyla yapıldı. İlk gün sıralama turları, antrenmanlar ve motosurf finalleri düzenlenirken yarışları yerli ve yabancı turistler de izledi.

Bodrum'da deniz bu kez hız tutkunlarının mücadelesine sahne oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Su Jeti ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağında 80'den fazla sporcu, Gündoğan Halk Plajı açıklarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, Gündoğan'da renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcuların katıldığı yarışlarda motorların deniz üzerindeki yüksek hızları ve sporcuların zorlu parkurdaki mücadelesi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Gündoğan Halk Plajı'nda yarışları takip etmek için toplanan yerli ve yabancı turistler, sporcuların su üzerindeki mücadelesini yakından izledi. Kıyıdan yarışları takip eden vatandaşlar, özellikle motosurf kategorisindeki mücadelelerde sporcuların dalgalar üzerindeki performansına yoğun ilgi gösterdi.

Şampiyonanın ilk gününde sıralama turları, antrenmanlar ve motosurf finalleri gerçekleştirildi. Günün sonunda motosurf kategorisinde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. Şampiyonanın final gününde ise su jeti sporcuları deniz üzerinde mücadele edecek.

"83 sporcu katıldı"

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik yaptığı açıklamada, 83 sporcu katıldığını belirterek, "Bunun 8'i kadın. Sabah sıralama turları oldu, antrenmanlar oldu. Şimdi finalleri var jet surfün. Saat 5 gibi de kupa törenini yapacağız. Bu yarışlarda çok güzel seyirci potansiyeli var. Seyirci açısından çok güzel, çok büyük bir katılım var. Bu açıdan da demek ki bu jet surfün ve su jetinin artık bir yere geldiğini görebiliriz" dedi.

"Bodrum özel günlerinden birini yaşıyor"

Yarış Koordinatörü Cenk Sezgin, "Bodrum gerçekten güzel günlerinden birini yaşıyor. Arkamda gördüğünüz ekipler, Türkiye'nin her yerinden gelmiş. Ama Bodrum'un güzel coğrafyası içinde sadece coğrafyaya değil, buradaki organizasyonun kapasitesine ve ekiplerin hazırladıkları çok güzel, standartları çok yüksek yarış alanına geldiler. Ellerinden geldiği kadarıyla bütün performanslarını ortaya seriyorlar. Bugün 100'e yakın sporcunun ve antrenman yapan diğer arkadaşlarımızın Gündoğan'ın bu güzel coğrafyasında jetleriyle denizin üzerinde yaptıkları muhteşem şova tanıklık ediyoruz. Bodrum özel günlerinden birini yaşıyor. Bütün Bodrumluları da bekliyoruz. Yarın şampiyonumuzun son final günü, ödülleri de dağıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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