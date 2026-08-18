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Bodrum'da Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi

Bodrum'da Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi
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BODRUM Belediyesi tarafından 14-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, Akyarlar Fenerburnu Halk Plajı'nda oynanan final maçlarıyla son buldu.

BODRUM Belediyesi tarafından 14-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, Akyarlar Fenerburnu Halk Plajı'nda oynanan final maçlarıyla son buldu. Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu organizasyonuyla B. B. Bodrumspor Voleybol Şubesi destekleriyle gerçekleşen Plaj Voleybolu Şenliği'nin son gününde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert kapanış maçını gerçekleştirdi. Turnuvada dördüncülüğü Limoni, üçüncülüğü Beach Legends, ikinciliği Yavrum Benim, şampiyonluğu ise Fener Burnu takımı elde etti. Üç gün boyunca Akyarlar Fenerburnu Halk Plajı'nda sporseverleri buluşturan Plaj Voleybolu Şenliği, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, turnuvaya katılan tüm sporculara hatıra madalyası verirken ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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