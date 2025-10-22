Haberler

Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda İasos Etabı Heyecanı

Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda İasos Etabı Heyecanı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 37. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Yalıkavak-İasos Ruins etabıyla devam etti. Yelkenciler, 14 millik parkurda stratejik mücadelelerini ve denizcilik ustalıklarını sergiledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları, 14 millik Yalıkavak-İasos Ruins etabıyla devam etti.

Yalıkavak Marina'dan verilen startla yelkenciler, Bodrum'un kuzeydoğusuna uzanan 14 millik parkurda yarıştı. Farklı tipte teknelerin buluştuğu etapta ekipler, kıyı seyri boyunca hem stratejik mücadelelerini hem de denizcilik ustalıklarını sergiledi.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışların 2. günüyle ilgili yaptığı açıklamada, İasos'un The Bodrum Cup tarihinde her zaman özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yıllar sonra yeniden bu rotada olmanın kendileri için yalnızca bir yarış değil geçmişle bugünü buluşturmak anlamına geldiğini belirten Uysal, "Nesillerce temasının en güzel karşılığını bu etapta yaşıyoruz. Burada atılan her dümen, hem eski denizcilerimizin anısına hem de yeni kuşaklara bir selam niteliğinde." dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise İasos etabının Bodrum denizcilik geleneğini hatırlattığını kaydetti.

25 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek organizasyonda yarın, İasos-Yalıkavak etabı geçilecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
