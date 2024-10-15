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Bodrum Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde İlk Galibiyetini Arıyor

Bodrum Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde İlk Galibiyetini Arıyor
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Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında evinde Sopron Basket'e uzatmada yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Yarın Slovakya'da Piestanske Cajky ile karşılaşacak olan Bodrum ekibi, grupta ilk galibiyetini hedefliyor.

BASKETBOLDA FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nda yer aldığı ilk sezona evinde Sopron Basket'e uzatmada 86-80 yenilerek başlayan Bodrum Basketbol yarın Slovakya'da parkeye çıkacak. Bodrum ekibi grupta Piestanske Cajky takımına konuk olacağı maçta ilk galibiyetini arayacak. Diplomat Arena'daki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak. Piestanske Cajky grupta ilk hafta Charnay Basket'e deplasmanda 81-53 yenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Slovakya Bodrum Kadın Spor

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