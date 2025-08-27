Bodo/Glimt ve Pafos, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Katılma Hakkı Kazandı

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos, Devler Ligi bileti aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği bu turda ilk günde lig aşamasına katılan 3 takım belli oldu. Kazak takımı Kairat'ın tur atlamasının ardından saat 22.00 seansında 2 karşılaşma oynandı. İlk maçı evinde 5-0 kazanan Bodo/Glimt, Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk oldu. Müsabakada 1-0 öne geçen Norveç ekibi, sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen Devler Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Sırp takımı Kızılyıldız ise Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pafos deplasmanına çıktı. Sahasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybeden Kızılyıldız, rövanşta 60. dakikada 1-0 öne geçti. 89. dakikada kalesinde gole engel olamazken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Pafos, tur atlayan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek son 4 takım bugün yapılacak maçlar sonrası belli olacak. Fenerbahçe, TSİ 22.00'de Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda oynanacak diğer maçlar şöyle:

19.45 Karabağ - Ferencvaros

22.00 Kopenhag - Basel

22.00 Club Brugge - Rangers - İSTANBUL